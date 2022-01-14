Берлин, , 13:45 — REGNUM Ситуация в Белоруссии не улучшилась, и проблема политзаключённых в этой постсоветской республике требует решения. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок Tobias Specht

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Как сообщает «Немецкая волна», глава германской дипломатии констатировала: в Белоруссии «почти тысяча политзаключенных, а это значит — тысяча личных судеб: отцы, матери, студенты, которые ни сделали ничего кроме того, что высказали свое мнение, вели блог, преподавали в университете или школе, у которых есть дети, родители, друзья.

«Мы должны сделать все, чтобы в отношении политзаключенных были проведены справедливые судебные процессы или чтобы их наконец выпустили на свободу», — сказала министр иностранных дел ФРГ.

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Напомним, официальный Минск отрицает наличие хотя бы одного политзаключённого в Белоруссии. По данным правозащитников, за два последние года численность политзаключённых в постсоветской республике выросла почти в сто раз.