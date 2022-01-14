Губкин, Белгородская область, 14 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов задержали полицейские в городе Губкине Белгородской области. Мужчина оставил на месте преступления документы с личными данными, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ Ограбление офиса микрозаймов

По данным полиции, утром 13 января злоумышленник зашел в офис финансовой организации под видом клиента. Он стал угрожать ножом сотруднице и требовать деньги. Женщина отдала грабителю 26 тысяч рублей, после чего тот примотал её скотчем к креслу, чтобы она не смогла вызвать полицию.

Следователи обратили внимание на папку, которую грабитель впопыхах оставил на столе. В ней оказались документы с персональными данными 55-летнего ранее судимого мужчины. Спустя час его задержали по месту жительства по подозрению в разбойном нападении.

Возбуждено уголовное дело.