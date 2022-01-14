Каракас, 14 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы работает над подготовкой отчета о преступлениях, совершенных бывшими депутатами от правых партий в течение 2015−2020 гг. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на председателя парламента Хорхе Родригеса.

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Своё заявление Родригес сделал во время состоявшейся встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которой обсуждались рабочие инструкции на следующий законодательный период.

Он пояснил, что была создана специальная комиссия для представления соответствующего отчета о «серьезных преступлениях», совершенных в парламенте коррумпированными бывшими депутатами.

«Мы обнаружили законодательную власть в состоянии крайнего упадка, начиная от физического облика здания и заканчивая работой, которая там велась», — сказал Родригес.

Мадуро, в свою очередь, напомнил, что на этапе до 2021 года, когда парламент находился в руках оппозиционного большинства и возглавлялся бывшим крайне правым депутатом Хуаном Гуайдо, был принят едва ли один закон, и этот период считался самым мрачным временем, отмеченным коррупционными скандалами и внутренними распрями.