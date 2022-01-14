Москва, , 13:41 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, вдова актёра Андрея Мягкова — Анастасия Вознесенская, ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе высказали соболезнования родным и близким актрисы и уточнили, что о времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Отметим, Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в московском театре «Современник», а с 1977 года в МХТ имени Чехова, исполнив за это время десятки ролей. Также она снималась в таких фильмах, как «Майор Вихрь» (1967), «Гараж» (1979), «Вокзал для двоих» (1982), «Авария — дочь мента» (1989) и др.