Москва, 14 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Предстоящий визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию будет важным, необходимо провести инвентаризацию отношений. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Визит (Раиси), если коротко, он очень важный. Пора возобновлять контакты на высшем уровне, которые традиционно у нас тесные и регулярные и которые тоже стали жертвой коронавирусной инфекции», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что значение данного визита, прежде всего, в необходимости «провести инвентаризацию всей нашей повестки дня с учетом изменений в руководстве Ирана».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Ирану следует проявлять конструктивность на переговорах по СВПД, а Западу — не пытаться создавать психологическое напряжение.

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