Сургут, Югра, 14 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора и главного бухгалтера одного из учреждений культуры Сургута по факту мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону в четверг.

Alan Cleaver Театр

По данным местных СМИ, речь идёт о Сургутском музыкально-драматическом театре.

Установлено, что экс-директор и главный бухгалтер использовали данные неосведомленных граждан для их фиктивного трудоустройства на различные должности. В действительности никто из них в учреждении культуры не работал. В дальнейшем зарплаты обналичивались и использовались директором и бухгалтером в личных целях. Предварительная сумма ущерба, нанесённого бюджету, по версии следствия составляет 10 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель директора по административно-хозяйственной части Сургутского музыкально-драматического театра обвиняется по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.