Токио, , 13:34 — REGNUM Ракета, запущенная, предположительно, Северной Кореей, упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом 14 января телеканал NHK со ссылкой на источники в японском министерстве обороны.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

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Отмечается, что сотрудники ведомства продолжают собирать и анализировать информацию, касающуюся запуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности, были запущены из Северной Кореи 14 января. По словам представителей комитета, запуск первой ракеты произошел в 14:41 по местному времени, второй — в 14:52 по местному времени.

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Известно, что запуск баллистических ракет был произведен из уезда Ыйджу провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 430 км на высоте около 36 км над землей.