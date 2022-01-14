Джакарта, 14 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 850 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус

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По состоянию на 14 января в Индонезии выявили 4 269 740 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 353 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4 117 700 человек.

За сутки от COVID-19 умерли восемь человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 163 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что постоянное жилье для жителей, пострадавших от извержения вулкана Семеру, будут построены в том же месте.