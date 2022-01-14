Москва, , 13:43 — REGNUM Ситуацию в странах Туркестана в настоящее время стараются расшатать извне, таких попыток предостаточно. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 января на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Сергей Лавров Mid.ru

Он отметил, что такие попытки стали более настырными и опасными после вывода контингента США и НАТО из Афганистана. Это государство оставили в таком состоянии, что его придётся восстанавливать.

«Поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД заявил также, что во время беспорядков в Казахстане журналисты подвергались нападениям, а ОБСЕ молчала.

Читайте также: Лавров пристыдил ОБСЕ за отсутствие реакции на беспорядки в Казахстане