Ульяновск, , 13:31 — REGNUM В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность перед поставщиком продуктов питания, которую накопили три школы. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Детское питание Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным прокуратуры, в Ульяновском районе перед субъектом предпринимательства было накоплено 1,4 млн рублей задолженности по исполненным контрактам.

«Несмотря на выполнение договорных обязательств по поставке в образовательные организации продуктов питания, соответствующая оплата не производилась», — говорят правоохранители.

Главе администрации Ульяновского района было внесено прокурорское представление, в отношении трёх школьных директоров возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение срока и порядка оплаты товаров»).

В надзорном ведомстве сообщают, что в настоящее время долги по контрактам выплачены полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области по требованию органов прокуратуры субъектам бизнеса выплачено более 650 млн рублей долгов по муниципальным и государственным контрактам. Кроме того, предотвращено незаконное вмешательство в деятельность свыше 500 хозяйствующих субъектов.