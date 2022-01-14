Ульяновск, 14 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность перед поставщиком продуктов питания, которую накопили три школы. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Детское питание

По данным прокуратуры, в Ульяновском районе перед субъектом предпринимательства было накоплено 1,4 млн рублей задолженности по исполненным контрактам.

«Несмотря на выполнение договорных обязательств по поставке в образовательные организации продуктов питания, соответствующая оплата не производилась», — говорят правоохранители.

Главе администрации Ульяновского района было внесено прокурорское представление, в отношении трёх школьных директоров возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение срока и порядка оплаты товаров»).

В надзорном ведомстве сообщают, что в настоящее время долги по контрактам выплачены полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области по требованию органов прокуратуры субъектам бизнеса выплачено более 650 млн рублей долгов по муниципальным и государственным контрактам. Кроме того, предотвращено незаконное вмешательство в деятельность свыше 500 хозяйствующих субъектов.