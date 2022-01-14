Костромичей пустят к крещенским купелям в масках, но без QR-кодов
Кострома, 14 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Костромской области не будут отменять крещенские купания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС.
Водные процедуры в ночь с 18 на 19 января пройдут с некоторыми ограничениями. Рядом с купелями будут дежурить сотрудники региональной службы спасения, МВД, МЧС, Росгвардии и медики. Запускать людей в палатки для переодевания и обогрева будут в ограниченном количестве. Присутствующих обяжут носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
В Костроме в этом году планирует оборудовать три купели в традиционных местах — рядом с Ипатьевским монастырём, на Речном проспекте и в Селище. Они откроются днём 18 января. Напомним, что крещенские купания в области не отменяли и в прошлом году. Тогда праздник Крещения Господня прошёл с ограничениями.