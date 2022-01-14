Майкоп, 14 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Адыгее будет создана новая зона отдыха в живописном районе Майкопа. Её назовут «Мэздах», что в переводе с адыгского означает красивый лес. Для реализации проекта выделен участок земли площадью 435 гектаров. На нем в течение трех лет будет создан парк для семейного и активного отдыха, сообщили в минстрое республики.

Krd.ru Парк

На реализацию проекта будут направлены денежные средства из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Дизайн-проект территории будет разрабатывать государственная компания «ДОМ.РФ». Он должен быть готов уже к лету 2022 года.

Территория «Мэздах» находится на водораздельном хребте Нагиеж-Уашх. На высоте около 300 м расположена смотровая площадка, внизу — парк культуры и отдыха. В месте строительства будущей зоны отдыха будет создан также открытый бассейн.

Читайте также: В Адыгее создадут новую зону отдыха Мэздах