14 января 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 14:32 — REGNUM Решение Европейского союза ещё на полгода продлить секторальные экономические санкции в отношении России — до 31 июля 2022 года — стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 января в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

"Неужели США и ЕС ещё не поняли, что нам по барабану их санкции! Россия всё переживёт и выйдет победительницей!» — убеждена Виктория Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что санкционная политика западных стран уже больше напоминает безумную истерику, нежели попытку оказать экономическое и политическое давление на Российскую Федерацию.

«Потом сами будут требовать от России компенсации за упущенную прибыль из-за собственных санкций. Шизофрения в Европе — уже обычное дело», — поделился своим мнением Александр С.

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Некоторые комментаторы отмечают, что мало кто из европейских политиков уже вспоминает по поводу Крыма, всё больше разговоров идёт о якобы попытке России использовать газ в качестве оружия против Европы, а значит, все уже забыли о том, ради чего вводились эти самые санкции.

«Как же они все там бесятся! Провалили обеспечение своих стран топливом, плохо справляются с пандемией, а Америка в Афганистане опозорилась. Тем не менее во всех своих бедах они нашли виноватого в лице России! Ублюдки!» — пишет Лидия Б.

Часть людей полагает, что санкции не представляют России какой-либо угрозы, а вот для Европы санкционная политика оказалась настоящим испытанием на прочность.

«А нам-то что? Покупайте российский газ по бешеным ценам. От этих санкций хуже только тем, кто их вводит. С нашей же стороны всё ровно», — считает Валентин Н.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на выигрышное положение России, всё равно народ не видит позитивных изменений, направленных в сторону простого российского гражданина.

«Стоимость газа бьёт все рекорды, нефть тоже недешевая. Что же за экономика такая, что инфляция скоро под 20% будет, а уровень жизни к африканскому подбирается? И санкции тут ни при чём. Есть все возможности, чтобы сделать народ богатым, но богатеют конкретные только лица», — отмечает Сергей К.

«Вы учтите, что высокие цены на энергоресурсы, которые закупаются у России, нивелируются всем тем, что мы закупаем за границей! А рубль всё никак подняться не может. Мы всё ещё зависим от Запада. Поэтому санкции действительно бьют по российской экономике, которая сильно зависит от западного рынка», — указывает Сергей П.

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Отдельные комментаторы предлагают лишить злопыхателей самого важного — российских энергоресурсов. Граждане убеждены, что такой шаг заставит европейских лидеров отозвать свои санкции.

«Власти, отключите газ и закройте нефтепроводы в сторону Европы, и всё сразу тогда будет ясно европейцам. Хана будет всей их промышленности, и они сразу другие песни запоют. Пока во власти России будут мягкотелые политики, никто санкции против нашей страны не отменит», — уверен Сергей Ф.

Напомним, 13 января Совет Европейского союза сделал заявление, согласно которому ЕС ещё на полгода продлил секторальные экономические санкции в отношении России — до 31 июля 2022 года. Отметим, что данные санкции были применены против Российской Федерации в 2014 году после возвращения Крыма в состав России и продлеваются каждые полгода.