14 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Сенат Конгресса США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», который был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

Мирослава Романенко, , 14:31 — REGNUM Сенат Конгресса США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», который был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом (штат Техас). Об этом 13 января сообщается на сайте законодательного органа. Документ не набрал необходимой поддержки для утверждения. Для этого требовалось 60 голосов.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», Klymenko Time и «Запрещенная Украина».

«А если серьезно, то если ввели бы, то газ опять по $2000 стал бы, тут выгоднее СП-2 запустить (причём всем), чем не запустить», — отреагировал qw29.

«Труднообъяснимая ситуация и позиция Украины в этом вопросе. Требовать санкций против СП-2 и не заниматься должным образом обслуживанием своей ГТС. Если РФ говорит, что состояние ГТС Украины в критическом состоянии и Германия фактически предпочитает СП-2, значит, ГТС Украины всё-таки в критическом состоянии? Получается так. То есть время идёт, ГТС Украины стареет и становится опасной для использования. Как Украина может гарантировать стабильный транзит в… [ус] не дуя, образно говоря?» — задался вопросом Максим Т.

«По большому счету России, как и всей Европе, пофиг. Цена на газ скачет из-за спроса на спотах. А востребованность газа зависит от температуры и производства. Практически вся Европа сидит на контрактах. Контракты выполняются, мощности справляются. На спотах закупаются в основном частники и перекупы. Перекупам вообще выгодны скачки в цене. Так что будет и не будет СП-2 — всем по большому делу [все равно]. Дополню: запустят СП-2, Германия станет основным транзитером газа в Европу, плюс им в карму. Не запустят — Газпром будет всячески уменьшать транзит через Украину. При любом раскладе *опа светит нам», — написал «Серый Магистр».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«В… [американском] политикуме, так же как и в британском, друзей нет и никогда не будет!!! У них есть только интересы!!!» — подчеркнул StranniK.

«Это мы их друзья, а они просто сами по себе», — с сарказмом отметил egoriann.

«Эти отклонили, другие рассмотрят, так канитель и будет крутиться. Всем выгодно…» — пишет Vol.

«Весь мир с нами», — с сарказмом отреагировал Олег.

«Ну что, сынок, помогли тебе твои американцы?» — перефразировал Андрей известную фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

«Сенат США отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против «Северного потока — 2». Тот самый, который одобрил лично Зеленский», — напомнил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист и политик Анатолий Шарий.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

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Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский попросил «всех своих друзей в Сенате США» поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы, который позволит ввести широкий пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2», о чем он написал в своем микроблоге в Twitter.