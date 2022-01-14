Вологда, , 13:26 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 105 человек, общее число случаев заражения инфекцией достигло 101 157, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3073 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области выявили первого носителя штамма «Омикрон».