Ростов-на-Дону, 14 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону оштрафовали завод по производству лаков и красок, загрязняющий воздух. Об этом ИА REGNUM сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

Rpn.gov.ru На лакокрасочном заводе

В ходе проверки были выявлены массовые нарушения со стороны ЗАО «Эмпилс», в том числе в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие также складировало отходы производства IV класса опасности ненадлежащим образом. По результатам расследования юридическое и должностное лица предприятия привлечены к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 350 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2021 года несколько заводов на северо-западе Ростова-на-Дону были уличены во вредных выбросах. В пробах воздуха обнаружены сероводород, бутанол, метанол и пропанол, а-метилстерол и другие вредные вещества.