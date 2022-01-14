Триполи, 14 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ливии сообщило о возвращении уникального памятника истории, который был похищен из древнего города Шахат и контрабандой доставлен в США. Об этом сообщает Fawaselmedia.

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По данным журналистов, в Нью-Йорке контрабандисты попробовали продать артефакт на одном из антикварных аукционов.

Представители ливийского управления по делам похищенных памятников истории и посольства в Вашингтоне наладили контакты с Госдепом и министерством внутренней безопасности США и попросили о содействии в деле возвращения ценного памятника.

Итогом этой работы стал арест всех причастных к похищению артефакта — мраморной головы античной статуи древнегреческой богини Афродиты и передача её ливийским дипломатам.

«Примечательно, что это произведение искусства является вторым ливийским артефактом, которое удалось вернуть», — сообщили в МИД Ливии.