Чита, 14 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Пандемия подстегивает внутренний туризм — он вырос на 48% к предыдущему году. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил в интервью «Российской газете».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы

«Мы рассчитываем, что по итогам (сведения данных) 2021 года более 2,3 миллиона человек посетят Дальний Восток. Я думаю, что в течение 3−5 лет предложение туристических услуг на Дальнем Востоке существенно возрастет. Это тот случай, когда спрос и предложение растут параллельно.

Люди открывают для себя новые места для туризма на Дальнем Востоке, они будут возвращаться, рассказывать друзьям. Сейчас народный телеграф — социальные сети — очень хорошо работает. Благодаря тому, что картинка у нас беспроигрышная — куда ни попади, всюду красота мирового уровня — привлекаем все новых туристов», — отметил министр.

По его словам, в феврале 2022 года стартует вторая чартерная программа на Сахалин и четвёртая чартерная программа из Москвы в Бурятию. Также планируется запуск чартеров на Камчатку и в Якутию.

«Также совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение кешбэка на туристические путевки Дальнего Востока до 40 тысяч рублей. Но, конечно, внутренний туризм — это только первый акт оперы под названием «бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике», — подчеркнул Алексей Чекунков.

Напомним, на территории Забайкалья на сегодня имеется 150 туристических объектов, работает 186 коллективных средств, оказывающих услуги по размещению, зарегистрировано в федеральном реестре туроператоров 18 организаций, осуществляют свою деятельность 92 турагентства, и идет активная работа по созданию и сертификации брендовых маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные кварталы появятся в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Приморье, Якутске, Благовещенске, Улан-Удэ и в Чите.

Там, где выбранные участки свободны от любых прав третьих лиц, проектирование начнется уже в 2022 году. Отобрано восемь площадок.

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