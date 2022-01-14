Улан-Удэ, 14 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва вблизи газозаправочной станции в Улан-Удэ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа Бурятии.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар на газозаправочной станции в Улан-Удэ

По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование, находившееся в машине. В результате пострадали шесть человек.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту взрыва проводится процессуальная проверка, которая поставлена прокурором республики на контроль», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел около двух часов дня по местному времени, после чего начался пожар. Огнеборцам удалось ликвидировать огонь в течение получаса, из горевшего здания было эвакуировано ещё четыре газовых баллона.

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