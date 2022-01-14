Москва, , 13:20 — REGNUM В Москве арестовали по обвинению в получении взятки начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

Арест ru.torange.biz

Кобана обвиняют в получении взятки в размере 5 млн рублей по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие считает, что генерал-майор получил взятку в размере 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. 235-й гарнизонный военный суд принял решение заключить Кобана под стражу.

Представитель военной прокуратуры уточнил, что следствие пока находится в самом начале и в деле могут появиться новые эпизоды.

Сам Кобан заявил в зале суда, что его уже сняли с должности и вывели за штат.