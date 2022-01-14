Чебоксары, 14 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На жилищной стройке в Чебоксарах произошёл ещё один несчастный случай, на этот раз — смертельный. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Проверка проводится по факту смерти рабочего в жилищном комплексе «Акварель» в Чебоксарах. Предварительно ведомством установлено, что 13 января на строительстве многоквартирного дома при спуске через шахту упал бетонный лестничный марш, придавив находившегося внизу 26-летнего монтажника.

В управлении сообщают, что рабочий погиб на месте происшествия.

По данному факту продолжается доследственная проверка, назначен ряд экспертиз и устанавливаются ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту несчастного случая на стройке в микрорайоне Новый город, где из-за разрыва монтажной пены рабочий ослеп один на один глаз.

Подробнее: Строитель в Чебоксарах ослеп на один глаз из-за взрыва баллона с пеной