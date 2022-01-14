14 января 2022 | Время чтения 3 мин

Рост цен на энергоносители тесно связан с Европейским зеленым курсом – климатической финансовой политикой, направленной на поддержку возобновляемых источников энергии в ущерб традиционным. Справится ли Евросоюз с задачей сдержать инфляцию, сохранив при этом «зеленый переход»?

Ангелина Потеряйко, , 14:32 — REGNUM Высокие цены на энергоносители, установившиеся в ЕС с 2021 года, закономерно ведут к росту инфляции.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция в Еврозоне выросла до 5% в декабре 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года. В своё время Европейский центральный банк делал прогноз этого показателя — не выше 2%.

Однако Евросоюз не собирается отказываться от своей климатической политики во имя сохранения благосостояния своих граждан. Доказательством этому служит, в частности, заявление члена правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель, сделанное ею во время выступления перед Американской экономической ассоциацией:

«Хотя в прошлом цены на энергоносители часто падали так же быстро, как и росли, необходимость активной борьбы с изменением климата может означать, что теперь цены на ископаемое топливо должны будут не только оставаться высокими, но даже продолжать расти, если мы хотим соответствовать цели Парижского соглашения по климату».

Скорее всего, ЕЦБ не будет корректировать свою денежно-кредитную политику и позволит инфляционным процессам идти своим чередом, несмотря на то, что цены на газ в 2021 году выросли в 8 раз. Более того, ЕЦБ считает, что основным фактором успеха при переходе на «зелёную» энергию будет быстрый рост цен на углерод.

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Таким образом, ЕС может готовиться к затяжному периоду инфляции, с которой средним и малым компаниям и домохозяйствам будет всё тяжелее справляться.

Итак, население ЕС будет беднеть день ото дня. Какие меры собираются принимать политики? Они точно не будут связаны с отказом правительств отдельных стран от парижских обязательств.

Вот что думает по этому поводу Изабель Шнабель из ЕЦБ:

«Если правительства, столкнувшись с ростом цен на энергоносители, откажутся от своих обязательств по сокращению выбросов, они совершат серьезную ошибку. Правительства также не должны замедлять темпы перехода или откладывать поэтапный отказ от субсидий на ископаемое топливо».

Некоторые инициативы по временному отклонению от климатических обязательств уже предложены Европейской комиссией. Например, создание специальной системы торговли выбросами для секторов строительства и автомобильного транспорта, а именно установка ежегодно снижающегося лимита на их выбросы, в рамках которой все квоты будут продаваться с аукциона. Доходы от продажи разрешений на выбросы будут аккумулироваться в Фонде социального климата. Деньги из этого фонда должны пойти на инвестиции в повышение энергоэффективности зданий, декарбонизацию систем отопления и охлаждения домов, а также предоставление доступа к транспорту с нулевым и низким уровнем выбросов СО 2 .

Но Дания и Швеция выразили свое скептическое отношение к инициативе с Фондом. По их мнению, этот Фонд дублирует деятельность других фондов, которым поручено поддерживать энергетический «зелёный» переход.

Быстрорастущие цены на сырье, необходимое для создания энергетической инфраструктуры без ископаемого топлива, могут стать серьезной проблемой для энергетического перехода ЕС.

По мнению аналитиков из Clean Energy Wire, ресурсы, необходимые для автомобильных аккумуляторов, ветряных турбин, солнечных батарей, становятся все более дорогостоящими на международных рынках, а доминирующее положение всего лишь нескольких поставщиков меди, кобальта, лития или платины ставит их клиентов в крайне зависимое и невыгодное положение.

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Специалист инвестиционного банка Morgan Stanley Рушир Шарма использует новое понятие — «зелёная инфляция», которое означает рост цен на фоне растущего спроса на вышеуказанные материалы на фоне глобального стремления к декарбонизации энергетики ЕС.

«Зелёная инфляция» может негативно и довольно серьёзно повлиять на планы по борьбе с изменением климата во всем мире в ближайшие годы.

Что же, ЕС сам придумал себе климатическую головоломку, пытаясь решить её физическим сломом основных её узлов. Полностью отринув экономические учения прошлых лет, европейские политики галопом скачут в новую «зелёную» реальность, сметая на своем пути фундаментальные основы экономики — баланс всех систем и пропорциональность развития.

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