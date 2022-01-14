Москва, 14 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Меры денежно-кредитной политики не способны сразу же подавить рост цен в России. Об этом 14 января заявила председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ) Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Инфляция

По словам главы ЦБ, если бы в России не осуществили ужесточение денежно-кредитной политики, то инфляция всё равно бы росла, что в конечном итоге также вынудило бы власти поднять ключевую ставку, но уже в больших масштабах, нежели сейчас.

«Да, наша денежно-кредитная политика не может сразу подавить инфляцию, потому что она действует с лагом. Но это не означает, что она не работает. Мы мерами денежно-кредитной политики реагируем на совокупный спрос», — сказала Набиуллина.