Милуоки, США, 14 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:99.

Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. В составе «Голден Стэйт» форвард Эндрю Уиггинс набрал 16 очков.

«Милуоки» одержал 27-ю победу в 44 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел 11-е поражение в 41 игре и идёт на втором месте.

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