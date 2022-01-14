* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Жители афганской провинции Фарьяб прошли маршем в связи с арестом Махдума Алама, высокопоставленного командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны.

Fonday.ru Арест

Протестующие назвали его арест разведкой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 13 января в провинции Балх «серьезным актом» и потребовали освобождения командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-узбеков.

Протестующие в Фарьябе предупредили руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что они устроят насильственные акции протеста, если командир радикалов на севере страны не будет освобожден.

Между тем источники сообщили газете «8 Собх», что во время марша была слышна стрельба, но не сообщили, были ли потери.

Протестующие в Меймене (административном центре провинции) призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «одинаково» относиться к правам всех этнических групп и воздерживаться от провоцирования межнациональных разногласий.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали арест местного узбекского командира, но фарьябские узбеки расценивают это как «действия по этническому принципу».

Во время предыдущего правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Махдум Алам был губернатором Фарьяба, главой военной комиссии и одним из ведущих командиров движения в боях между войсками предыдущего правительства и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарьяб, Джаузджан и Сарипуль.