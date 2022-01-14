Майкоп, 14 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Адыгее директора дома культуры уличили в незаконной выплате зарплаты мужу и подруге. Женщина, занимая пост руководителя центра народной культуры в Гиагинском районе, нанесла ущерб бюджету на 1,8 млн рублей. В отношении неё возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, сообщили 14 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как установлено, в 2018 году подозреваемая фиктивно устроила на работу своего супруга и знакомую. В течение трех лет они исправно получали заработную плату за работу, которую никогда не выполняли.

«За период фиктивного трудоустройства, с августа 2018 года по ноябрь 2021 года, указанным лицам была начислена заработная плата в размере свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного ведомства.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

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