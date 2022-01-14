Рязань, , 13:35 — REGNUM В Рязанской области 14 января подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 13 летальных исходов.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в Рязанской области выявлено 62 715 носителей коронавируса. Справились с заражением 58 168 жителей, в том числе 14 выписаны за истекшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 423 пациента с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в Рязанской области скончались 2 674 человека.