14 января 2022 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 14:48 — REGNUM В конце 2021 года в Музее Победы открылась новая экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Экспозиция, размещенная на 1200 кв. метрах, приурочена к 80-й годовщине Битвы за Москву в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Музей Победы. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Интерактивная панель. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Авторы выставки воссоздали исторические декорации для более чем 1700 экспонатов. Среди них — личные вещи генерала Доватора, генерал-лейтенанта Ефремова, драматурга Розова и многих других. Экспозиция включает 5 трёхмерных интерактивных панорам, 24 мультимедийных комплекса, 4 фильма-реконструкции. В интерактивных панелях представлено более 3500 фотографий, более 1000 отсканированных документов, свыше 2000 справочных материалов. В экспозиции участвуют живые герои, с которыми посетители могут взаимодействовать.

Квартира перед войной. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Квартира перед войной. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Квартира перед войной. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Призывной пункт. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Народное ополчение. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рубеж обороны. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Рубеж обороны. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В землянке. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Театр Вахтангова. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Художники Кукрыниксы. «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Детский сад. «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Детский сад. «Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Отстоим Москву!». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка разделена на 9 разделов, которые показывают историю обороны Москвы. Посетители могут увидеть быт московской квартиры за миг до войны и то, как проходил отбор в народное ополчение. Два больших раздела посвящены столице во время наступления немцев на Москву: что происходило на улицах города и в метро. Ну и конечно, главный раздел посвящён битве за Москву.

Вход в метро. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Метро «Маяковская». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Метро «Маяковская». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Метро «Маяковская». Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первая победа. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Галерея бессмертия. Экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вход в Музей Победы осуществляется по QR-коду. На экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» можно попасть только в составе экскурсионных групп. Стоимость экскурсии — 400 рублей на человека. Экскурсия длится 1 час 15 минут.