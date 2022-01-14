Джакарта, , 13:11 — REGNUM Ряд индонезийских районов в Джакарте, Богоре, Тангеранге, Бекаси почувствовали землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в Бантене, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 14 января в 16:05 по западно-индонезийскому времени.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло в 52 км от Бантена. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.