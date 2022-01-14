Барнаул, , 13:11 — REGNUM Транспортные и экспортные компании Алтайского края несут убытки из-за ситуации в Казахстане. Как сообщает «Толк», до 19 января, пока в соседней территории действует режим чрезвычайного положения, на ввоз и вывоз грузов наложены ограничения, через Казахстан не могут доставить транзитный груз по железной дороге.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы выиграли тендер ООН на поставку в Афганистан 2 тыс. тонн муки. А сейчас Казахстан не дает разрешения на провоз груза по территории — проблема на приграничной станции Тургунди. Подключалась уже и ООН, которая пыталась решить вопрос по своим каналам, чтобы помочь народу Афганистана», — пояснил председатель совета директоров Третьяковского и Коротоякского элеваторов Сергей Маслов.

По его словам, помощь нужна не только алтайского правительства, но и федерального.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Казахстане начались сразу после нового года. Мирный протест повысившимися ценами на автомобильный газ был подхвачен террористами и вылился в погромы, задержаны порядка восьми тысяч человек.

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