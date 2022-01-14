Бухарест, 14 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В клиниках, больницах и фельдшерских пунктах Румынии с 15 января откроются сотни пунктов, где каждый желающий гражданин сможет пройти проверку на наличие заболевания COVID-19. Об этом 14 января сообщило Телевидение Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, акция проходит в рамках национальной программы здравоохранения и призвана выявить скрытые формы коронавируса.

«У многих наших сограждан попросту нет средств на прохождение ПЦР-тестов, мы должны помочь им в реализации права на информацию и последующее лечение», — заявил министр здравоохранения Румынии Александру Рафила.

Предполагается, что так называемый «пилотный проект» указанной программы будет действовать до 1 марта нынешнего года.

По состоянию на 14 января общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,88 млн. человек. Из них скончалось 59 150 человек.