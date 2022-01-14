Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM «Невский экологический оператор» (НЭО), занимающийся утилизацией мусора в Петербурге, за последние пять дней ликвидировал образовавшиеся за новогодние каникулы свалки по 96% адресов. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе НЭО. Однако жители до сих пор жалуются на мусорные кучи.

Мусор Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Большая часть обращений граждан была зарегистрирована 3 января. В тот день компанию попросили вывезти мусор с 1389 адресов. За прошедшие сутки количество адресов, нуждающихся в срочном вывозе, составило 685. Это около 3,5% от всего городского объёма контейнерных площадок.

«Текущая динамика с учётом дополнительных мер, предпринимаемых региональным оператором, позволяет рассчитывать на то, что регулярный график обслуживания будет нормализован в самое ближайшее время», — говорится в сообщении НЭО.

В то же время многие жители до сих пор жалуются, что с начала 2022 года техника регионального оператора приехала к ним всего один-два раза. Горожане на платформе портала правительства города «Наш Санкт-Петербург» отмечали, что на местах контейнерных площадок со временем опять образовались свалки.

Один из авторов жалоб, Андрей Б., поделился снимком, сделанными из окна квартиры. Даже издалека масштабы свалки хорошо заметны.

Анастасия М. опубликовала свою жалобу о свалке на Герасимовской улицей: «Мусор не вывозится с начала года! В январе вывоз мусора был произведен только один раз! Площадка и окружающая территория завалены отходами, а рядом находится детский сад».

Напомним, «Невский экологический оператор» стал единым оператором Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года в рамках мусорной реформы городского правительства.

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