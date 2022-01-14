Нижневартовск, Югра, , 13:08 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) 14 января поступило сообщение о минировании в средних школах №№15, 21, 29, 32, 42. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

Эвакуированы тысячи учащихся. На месте работали кинологи и сотрудники полиции. Бомб и взрывчатых веществ не обнаружено. Всего из образовательных организаций Нижневартовска сегодня было эвакуировано 4080 — человек. Учебный процесс второй смены во всех школах города проводится в штатном режиме.

Напомним, подобные звонки уже поступали в 15 школу в течение двух дней подряд — 10 и 11 января.

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