Нижневартовск, Югра, 14 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) 14 января поступило сообщение о минировании в средних школах №№15, 21, 29, 32, 42. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

Эвакуированы тысячи учащихся. На месте работали кинологи и сотрудники полиции. Бомб и взрывчатых веществ не обнаружено. Всего из образовательных организаций Нижневартовска сегодня было эвакуировано 4080 — человек. Учебный процесс второй смены во всех школах города проводится в штатном режиме.

Напомним, подобные звонки уже поступали в 15 школу в течение двух дней подряд — 10 и 11 января.