Москва, 14 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский. Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля — в день открытия Олимпийских игр», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне. Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать двустороннее взаимодействие, подчеркнул дипломат.