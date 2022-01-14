Москва, , 13:06 — REGNUM Действия ОБСЕ в ситуации с нападениями на журналистов в Казахстане позорны. Об этом 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы уже комментировали эту ситуацию и сделали официальное представление в ОБСЕ, прежде всего представителю по свободе СМИ. Это действительно просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка, и Запад говорит, что ОБСЕ — это золотой стандарт», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что этот стандарт «в очередной раз доказал, что этот стандарт двойной, а не золотой».

«И неприемлемо то, что, […] когда громили и создавали угрозу жизни журналистов и физические увечья наносили, они молчали», — отметил Лавров.

Читайте также: Лавров назвал домыслами сообщения о провокации Россией кризиса в Казахстане

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

При этом, указал глава МИД РФ, когда ОДКБ помогла Казахстану нормализовать ситуацию, в ОБСЕ стали «призывать жить дружно» и избегать насилия в стране.

«В этом плане секретариат ОБСЕ недалеко ушёл от секретариата НАТО», — констатировал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты в ходе беспорядков в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам, но ОБСЕ не поинтересовалась их судьбой и не оказала помощи. Она привела в пример такие случаи, как нападение на офис филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате.

Ранее по теме: Страшно постыдно — Лавров о реакции Запада на беспорядки в Казахстане

Напомнил, 5 января протестующие разгромили офис МТРК «Мир» в Алма-Ате. Также митингующие около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.