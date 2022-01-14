Москва, , 13:06 — REGNUM Во фракции Госдумы «Новые люди» приветствовали решение отложить обсуждение законопроекта о QR-кодах, однако указали на то, что правительство не отказывается от инициативы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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«Конечно, отложить — не значит отказаться. Расслабляться рано. Давайте и дальше вместе продолжим убеждать правительство, что запреты и ограничения принесут больше вреда, чем пользы», — призвал лидер партии Алексей Нечаев.

Он указал на то, что законопроект о QR-кодах на транспорте был также отложен.

«В правительстве услышали людей: большинство людей против новых ограничений. Их польза не очевидна, а вот ущемление прав человека и негативные последствия для экономики — вполне», — рассуждает Нечаев в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что рассмотрение законопроекта о медсертификатах отложено. При этом правительство подготовило свои поправки ко второму чтению законопроекта.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале объявил о том, что законопроект QR-кодах «будет снят с рассмотрения».

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