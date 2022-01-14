Москва, , 13:04 — REGNUM Российская валюта остается во власти повышенной волатильности, резко ускорив снижение на торгах 13 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги © elenstudio

«В моменте пара доллар/рубль прибавляла свыше 200 пунктов, едва не испытав на прочность зону 76,50 руб., завершив сессию на отметке 76 руб.

Сегодня, 14 января, котировки закономерно открылись гэпом вниз и откатились в зону 74,50 руб., снимая техническую перекупленность доллара.

На геополитическом фронте сохраняется нервозность, что бьет по «россиянину», который крайне эмоционально отреагировал на заявление МИД РФ о неготовности НАТО и Вашингтона идти навстречу Москве.

Отсутствие компромиссов заставляет игроков оставаться в подвешенном состоянии и сокращать риски посредством продаж рубля на случай дальнейшего обострения обстановки.

Этот фактор нивелирует позитив от ослабления доллара, который продолжает отступать от максимумов полуторалетней давности на рынке Форекс.

Впрочем, это временное явление, и в среднесрочной перспективе преимущество остается за долларовыми быками за счет грядущего повышения ставок ФРС США.

До конца дня символическую поддержку \российской валюте может оказать нефть, если удержит позиции.

После локального снижения Brent тестирует новые двухмесячные максимумы, приближаясь к отметке ;85,50 за баррель. Следующая поддержка для доллара ожидается в районе 75,30 руб.», — полагает эксперт.

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