Сеул, , 13:04 — REGNUM Два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности, были запущены из Северной Кореи 14 января, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ракета (сс) geralt

По их словам, запуск первой ракеты произошел в 14:41 по местному времени, второй — в 14:52 по местному времени.

Известно, что запуск баллистических ракет был произведен из уезда Ыйджу провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 430 км на высоте около 36 км над землей.

Ранее в этот же день Пхеньян предупредил Запад «о более сильных» ответных мерах в случае, если за ракетными испытаниями последуют санкции.

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