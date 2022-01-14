Владикавказ, , 13:03 — REGNUM В Северной Осетии будут закрыты по программе «Земский учитель» 13 вакансий в сельских школах и населенных пунктах с небольшим числом жителей. Педагогов, выигравших конкурс, ждут в шести районах республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Учитель в классе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Так, открыты шесть вакансий учителей русского языка, по две — учителей физики и математики, требуются также по одному учителю начальных классов, химии и английского языка. Работу педагогам готовы предоставить в Алагирском, Моздокском, Ардонском, Ирафском, Кировском и Пригородном районах.

Согласно условиям программы «Земский учитель», решившимся на переезд в сельскую местность педагогам будет выплачено по 1 млн рублей при условии отработки ими пяти лет в сельских школах. Напомним, в 2021 году в Северной Осетии поехали работать на село 15 учителей, годом ранее — 16.

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