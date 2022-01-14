Москва, , 13:04 — REGNUM Рынок труда является проблемой номер один для российской экономики. Об этом 14 января заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Минэкономразвития, рынок труда внутри страны во много перегрет, о чем говорит низкий уровень безработицы. Однако в отдельных регионах России и отраслях экономики ситуация складывается иначе.

«У нас очень много отраслевых и структурных дисбалансов. Мы плотно занимались проблемой Северного Кавказа. У нас к 2030 году численность трудоспособного населения на Северном Кавказе увеличится на 700 тыс. человек. Мы готовим под это новые рабочие места, инвестпроекты, но в полном объёме экономика Северного Кавказа не сможет востребовать этот потенциал. Поэтому надо учить, повышать мобильность молодежи, поэтому мы договорись о программе поддержки среднего профессионального образования в регионах Северного Кавказа», — сказал Решетников.

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