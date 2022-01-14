Москва, 14 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Запланированный на 28 января концерт лидера известной группы Rammstein Тиля Линдеманна концерт в Москве рамках тура Ich hasse kinder» («Я ненавижу детей») не состоится. Об этомсообщается на странице исполнителя в Instagram.

(сс) Julien Damelet Тилль Линдеманн

Также не будет концерта в Новосибирске. В качестве причины названа пандемия коронавирусной инфекции и риски распространения вируса во время мероприятия. Ожидается, что выступление артиста состоится позднее.

Отметим, что перенос концертов состоялся на фоне скандала. В Новосибирске общественные активисты протестовали против гастролей. Они заказали исследование одного из клипов исполнителя, в котором присутствует, по их мнению, насилие над женщинами.