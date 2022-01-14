14 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 13:14 — REGNUM Сообщение Министерства обороны России о том, что российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 14 января в социальной сети «ВКонтакте».

Торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане Mil.ru

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"Поздравляю! С возвращением! Отличная работа, парни!» — обращается Антон Н.

Многие пользователи встречают вернувшихся из Казахстана российских миротворцев словами благодарности за то, что они, рискуя своей жизнью, не позволили террористам бесчинствовать на территории дружественной республики.

«Наши миротворцы — молодцы. Благодаря им вокруг порядок и стабильность! Спасибо!» — написала Олеся С.

Некоторые комментаторы отмечают, что силы ОДКБ во главе с Российской Федерацией блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировав всему миру свой профессионализм.

«Спасибо ребята! Сделали свою работу и поехали домой, как и обещали! Когда мы вместе — мы непобедимы! ОДКБ рулит!» — пишет Валя С.

«Силы ОДКБ отлично справились со своей задачей, за что и можно им сказать спасибо! Теперь наконец-то наши ребята возвращаются домой!» — написала Екатерина Ц.

Часть людей полагает, что силы ОДКБ не только помогли прогнать террористов с территории Казахстана, но и убедить западные страны в том, что нахрапом Россию и её союзников не взять.

«Наши десантники, наши славные ребята наводят ужас на террористов. Да что говорить, весь западный мир в шоке, в штаны наложил, и только лишь от того, что за несколько сотен километров стоят наши войска, требуют ещё убрать. Это показатель того, что российская армия заставляет бояться, а значит, уважать!» — указывает Татьяна К.

Первые российские подразделения миротворческого контингента ОДКБ вылетели из аэропорта города Алма-Ата Mil.ru

Ряд пользователей указывает на то, что ненавистники России на голубом глазу утверждали, что войска РФ прибыли в Казахстан с одной целью — оккупация. Граждане даже предположить не могут, что теперь будут рассказывать русофобы, когда силы ОДКБ полностью покинут территорию республики.

«Интересно, что теперь скажут те злопыхатели, которые утверждали, что российские войска оккупировали Казахстан? Где они? Извинились? Нет? Значит, надо сделать так, чтобы за свои слова они всё-таки ответили. Устроили цирк, когда наши парни поехали жизнью своей рисковать, с терроризмом бороться», — отмечает Николя П.

Нашлись и те, кто беспокоится, что без российских миротворцев на территории Казахстана террористы могут вновь почувствовать смелость и попытаются нанести новый подлый удар.

«Наверное, рано вывели, потому что, зная, что Россия и ОДКБ в целом ввели войска, бандиты струхнули, но сейчас, когда десантники вернулись на Родину, боевики вновь активизируются. И ещё хуже может быть всё. Не слишком ли рано вернулись?» — задаётся вопросом Галина В.

Возвращение российских миротворцев в пункт постоянной дислокации в Иванове Mil.ru

«Я бы так сильно не радовался. На очереди пожар в других соседних странах, куда нашим десантникам вновь придётся отправиться на спасение. Надеюсь, что, как и в этот раз, всё пройдёт чётко и без крови с нашей стороны», — написал Вадим Ш.

Напомним, 13 января пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части. Отмечается, что первые подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ уже вернулись в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации.