Москва, , 12:57 — REGNUM На хватает информации о том, как лучше защититься от киберугроз и развить навыки безопасного использования цифровых устройств и технологий, 57% жителям России, приводит данные опроса Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Больше всего интересуются темой кибербезопасности граждане до 34 лет (68%) и люди с высшим образованием — 64% против 54% без высшего образования. Среди людей 45−59 лет желают получить соответствующие знания 58% мужчин и 60% женщин.

Респонденты 60 лет и старше уделяют теме кибербезопасности меньше внимания, чем представители других возрастных групп — 42% против 57% в среднем по России, тем самым подвергая себя опасности стать жертвами мошенников.

Граждане РФ всё сильнее беспокоятся за собственную цифровую безопасность: их число тех, за последние три года увеличилось с 54% до 63%.

Опрос проведен в октябре 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет и старше в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

ИА REGNUM сообщало ранее, в московском главном управлении МВД России рассказали о новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков.

Читайте подробнее: Жителей России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества