Москва, , 12:55 — REGNUM В первой половине 2022 года в РФ ожидается рост стоимости автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Авторынок Lada.ru

«В первой половине 2022 года действительно ожидается рост стоимости автомобилей. Об этом заявили уже достаточно большое количество автопроизводителей. Это связано с проблемой недостатка микросхем, повышением цен на полупроводники. Длительность ожидания автопроизводителями этих деталей также влияет на рост стоимости автомобилей. Как только основная проблема будет решена, можно ожидать замедления темпов роста цен на автомобили», — сказала она.

При этом она уточнила, что в течение первого полугодия, скорее всего, темпы роста автокредитования не будут значительными и будут ниже аналогичного периода 2021 года.

«Во второй половине года ситуация может улучшиться. Однако вряд ли можно ожидать новых рекордов в 2022 году», — добавил Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по сравнению с 2021 годом в 2022 году автомобили в России подорожают на 10−15%.

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