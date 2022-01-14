Камышинский район, Волгоградская область, 14 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Волгоградские сотрудники правоохранительных органов разыскивают 15-летнюю жительницу села Чухонастовка Камышинского района, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе регионального УМВД.

ИА REGNUM Зимний лес

Девочка утром 13 января ушла в школу, однако до учебного заведения не дошла и домой не вернулась. С заявлением о пропаже ребёнка обратилась её бабушка. В поисках несовершеннолетней задействованы сотрудники полиции, спасатели, кинологи с собаками, следователи-криминалисты, а также около 30 местных жителей.

По факту безвестного исчезновения подростка 14 января региональный Следственный комитета возбудил уголовное дело по статье «Убийство».