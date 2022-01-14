Москва, , 12:54 — REGNUM По сравнению с 2021 годом в 2022 году автомобили в России подорожают на 10−15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«В первой половине 2022 года будут продолжать действовать факторы, сформировавшиеся в 2021 году, — дефицит новых машин и спрос со стороны граждан, увидевших дефицитный и дорожающий товар, — сказал экономист. — Ограничить данные тенденции могут падение платежеспособного спроса, существенное подорожание кредита и возможное насыщение рынка, которое из-за мирового дефицита запчастей и микроэлектроники, а также сложностей с логистикой, вряд ли произойдет ранее лета 2022 года, а скорее продлится и далее. Поэтому можно ожидать медленного подорожания новых автомашин, сдерживаемого уровнем доходов большинства жителей РФ, что одновременно приведет к росту величины и срока автокредита, увеличению запроса на кредитование trade-in машин».

В целом, как полагает Цыганов, при сохранении современной экономической ситуации и проводимой денежно-кредитной политики в России можно ожидать роста в 10−15% по сравнению с 2021 годом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в РФ продолжит расти спрос на новые автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Цыганов рассказал, будет ли в РФ расти спрос на новые легковушки