Челябинск, 14 января 2022, 12:54 — REGNUM В Челябинске определили подрядчика для строительства Центра обслуживания иностранных граждан. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Работы выполнит фирма «НПА-Профиль-ПУ» из Свердловской области. Эта компания оказалась единственным участником аукциона. Ей заплатят 253,6 млн рублей.
Отметим, в здании разместятся многофункциональный центр, а также медицинский центр для освидетельствования иностранцев. Кроме того, в нём будут работать паспортисты и т.д.