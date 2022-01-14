Париж, 14 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Количество микропредприятий во Франции, созданных автопредпринимателями, увеличилось на 17%, а компаний — на 24,3%, в то время как количество индивидуальных предпринимателей увеличилось всего на 1,7%, сообщает Le Figaro.

Триумфальная арка. Париж

В 2021 году увеличилось число предприятий в сфере бытовых услуг (+30%), финансовой деятельности и страхования (+30,6%), информации и связи (+25,4%), а также транспорта и логистики. Количество созданных предприятий в 2021 году приблизилось к миллиону.

В декабре количество новых предприятий выросло на 0,8% после падения на 3,6% в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), во Франции инфляция за год составила 2,8%.